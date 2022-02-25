TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

DHA 25 Şubat 2022 Cuma 15:46 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 15:46

TİM'in 'Güneydoğu Anadolu Meclisi Toplantısı' Gaziantep'te yapıldı. Toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, birlik başkanları ve ihracatçılar katıldı. Programın açılışında konuşan İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak değişim içinde olduklarını belirtti. İhracatta sürdürülebilir sistem kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmayı amaçladıklarını, bunun da altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attıklarını anlatan Başkan Gülle, 'Çünkü ihracatımızdaki yükselişle beraber artık küresel ticarette yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz TİM Marka Konseyi'miz, ihracatımızın ve ülkemizin marka değerine hizmet edecek projelere süratle başladı. Kadın ihracatçılarımıza özel olarak sanal ve genel ticaret heyetleri düzenliyor, kadın ihracatçılarımızı tüm dünyadaki alıcılarla buluşturuyoruz" diye konuştu.

'BÖLGENİN İHRACATI ARTACAK'

İsmail Gülle, 4 yıl önce göreve geldiklerinde Gaziantep'in ihracatının 7, Güneydoğu Anadolu'nun toplam ihracatının 10,3 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Gaziantep'in ihracatı yüzde 48 artarak, 10 milyar doları aştı. Gaziantep'in ekonomisi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise yüzde 13 büyüdü. Gaziantep'te ihracatçı sayımız 3 bin 490'a, Güneydoğu'da ise 5 bin 355'e yükseldi. Aradan geçen 4 senede elektrik-elektronik sektörü ihracatı yüzde 300, kuru meyve yüzde 102, hububat yüzde 70, halı yüzde 54 ve tekstil sektörü ihracatı ise yüzde 34 arttı. Gaziantep'te tam 10 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021'de gerçekleştirdi" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de kentin ihracat konusunda başarısına dikkat çekip, şöyle konuştu:

'Mersin ile Gaziantep arasındaki hızlı tren aynı zamanda yük taşıyabilecek dolayısıyla da sizlerin Mersin limanına daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak. Aynı zamanda da İskenderun ile Hassa arasındaki tüneller bir aksilik olmazsa ihaleye çıkacak. Bu gerçekleştiğinde iki farklı liman seçeneğimiz olacak daha çabuk limanlara ulaşmış olacağız. Ayrıca yeni havaalanı ile birlikte şimdilik 13 ülkeye direk uçak seferlerimiz var. Bunun ne demek olduğunu en iyi ihracatçılar bilir. İnşallah bu süreçten daha güçlü çıkacağız. Bu dönemlerde zaman zaman durgunluklar olabiliyor ama ihracat ülkemizin lokomotifi. Sadece paranın olması bir şeyi çözmüyor. Birlik ve beraberlikte bunun kadar önemli bir konudur. Her şeyimizi yerli ve milli üretmek konusunda gayretli olmalıyız.'