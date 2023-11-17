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  • TİM Başkanı Gültepe: 22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık
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TİM Başkanı Gültepe: 22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, '22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. 10 aylık ihracatta 210 milyar dolara ulaştık. Böylece 10 aylık ihracat toplamında da geçen yıla göre artıya geçtik.' dedi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 22:55 - Güncelleme:
TİM Başkanı Gültepe: 22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık
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Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından kurum binasında düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenine katılan Gültepe, Gaziantep'in her zaman üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu söyledi.

Gültepe, ihracatın bir ülkenin lokomotifi olduğunu ve ihracatçıların bu bilinçle hareket ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen ay son derece başarılı bir ihracat performansı ortaya koyduk. 22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. 10 aylık ihracatta 210 milyar dolara ulaştık. Böylece 10 aylık ihracat toplamında da geçen yıla göre artıya geçtik. Bu artıya geçiş, bizim için çok önemliydi. Küresel pazarlarda talep yavaş seyrediyor. Yüksek maliyetler nedeniyle rekabetçiliğimiz zarar gördü. Üstüne bir de 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremler, 6'sı GAİB bölgesinde olmak üzere 11 ilimizde üretimi ve ihracatı durma noktasına getirdi. Ancak yılmadık, yıkılmadık. Birliklerimizle omuz omuza verdik."

Ankara'da ihracatı önceleyen, ihracatçıyla istişarede bulunan bir ekonomi yönetimi olduğunu dile getiren Gültepe, "Son 4-5 ayda krediye erişim konusunda çok önemli adımlar atıldı. Örneğin Eximbank'ın kredi hacmi artırıldı. Reeskont kredilerinin günlük limiti 10 katına çıkarıldı. Bu kredinin toplam faiz oranının politika faizini aşamayacak olması da ihracatçımız için önemli bir adımdı." dedi.

Öte yandan, TİM olarak kamu ve özel 11 bankayla kredi protokolü imzaladıklarını anlatan Gültepe, "Protokolle 1 milyar dolarlık bir kredi hacmi öngörüyorduk. 2 ayda bu hacmin çok daha üzerine çıktık. 15 Kasım itibarıyla yaklaşık 5 bin firmamızın kullandığı toplam kredi 1,7 milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de 6 Şubat'ta bölgenin büyük bir deprem felaketi yaşadığını anımsattı.

Yaşanan felaketin ardından bölgenin hızla ayağa kalkması için çalıştıklarını, ihracatçıların bunu başaracak güçte olduğunu vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Biz bu güveni yaşadığımız topraklardan ve atalarımızdan gelen güçle alıyoruz. Burası zor bir coğrafya. Burada başarılı olmak ve ayakta kalmak kolay değil. Biz hiçbir olumsuzluktan etkilenmeyeceğiz ve her zaman dik duracağız. Dünya büyük hızla değişiyor. Buna kesinlikle ayak uydurmamız lazım. Bir şekilde eski işlerden vazgeçip yeni düzene uygun üretim modellerini yapmamız lazım. Bugün ürettiğimiz her mal alıcı buluyor dünyanın her yerinde. Takıldığımız tek nokta yaptığımız ürün değil yöntemdir. Yöntemlerimizi gözden geçirmemiz lazım mutlaka."

Konuşmaların ardından, ihracatçılara ödülleri verildi.

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile iş insanları katıldı.

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