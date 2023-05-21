TİMAV'da bayrak değişimi

Bayır Diamond Hotel Kongre Merkezi'nde yapılan Genel Kurul'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ilçe başkanlarının yanı sıra vakıf genel kurul üyeleri katıldı. Teklif edilen tek liste ile gidilen seçimde Dr. Sami Bayrakcı, Genel Başkan seçildi.



Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Ecevit Öksüz, vakıf faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Türkiye genelinde hizmet veren bir vakıf olarak özelde İmam Hatipler genelde ise din eğitimi, gençlik ve sosyal politikalara bağlamında bilgi, düşünce ve strateji üretmek amacıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirdiklerinin altını çizen Öksüz, İLHAM'da 11. yılı, Türkiye Geneli İHL'ler arası Hikâye yarışmasında 10. yılı, Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu'nda 7. yılı geride bıraktıklarını ifade ederek bütün faaliyetleri sürekli hale getirmek için samimiyeti, hasbiyeti, tevazu ve kardeşliği ön planda tutarak gayret ettiklerini söyledi.

Önceki dönem genel başkanların yanı sıra vakıf faaliyetlerine destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini ifade eden Öksüz, İmam Hatiplilik ruhunun daha adil bir dünya kurmak için ihtiyaç duyulan ruh olduğunu dile getirdi. "Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeli ve şükrünü eda etmeliyiz" diyen Öksüz, yürütülen her bir faaliyetin ve atılan her bir adımın bu şükrü eda etmek için bir gayret olduğunun altını çizdi.

Genel kurulda daha sonra protokol konuşmaları kapsamında AK Parti 27. Dönem Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız katılımcılara hitap etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU'nun Divan başkanlığında teşekkül ettirilen divan riyasetinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da Genel Başkanlık bayrağını Dr. Sami BAYRAKCI devralırken, yönetim kurulu üyeleri de aşağıdaki isimlerden oluştu:

Ali Çınar, Selman Özboyacı, Mustafa Büyükkaplan, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökalp, Doç. Dr. Osman Zahid Çifçi, Abdulkadir Özöğür, Cem Mıhoğlu, Doç. Dr Halil İbrahim Yener, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Fatih Büyükeğen, Abdurrahman Terzi, İbrahim Erbaş, Hasan Eroğlu, Doç. Dr. Ali Dadan, Ali Çetinkaya, Mehmet Çevik, Salih Zeki İnce, Hüseyin Keleş ve Dr. Rıza Büyükzeren.

Divan başkanı tarafından kürsüye davet edilen Genel Başkan Bayrakcı konuşmasına "Türkiye İmam Hatipliler Vakfı gibi ülkemizin, milletimizin, davamızın güzide bir kurumunda layık gördüğünüz görev dolayısıyla teşekkürlerimi arz ediyorum." diyerek başladı.

2013 yılında Genel Müdür olarak göreve başladığını, sonraki süreçte ise yönetim kurulunda farklı kademelerde görev yaptığını ifade eden Bayrakcı, sözlerine TİMAV'ın genel başkanı olarak hizmet edecek olmanın onurunu yaşadığını ifade ederek böyle bir sadaka-i cariye kapısı açarak hizmet etme imkânı bahşettiği için hamd ediyorum, şeklinde devam etti.

TİMAV'da bugüne kadar Genel Başkan, yönetim kurulu üyesi, genel kurul üyesi sıfatıyla veya İmam Hatip davasının bir neferi olarak çeşitli görev ve faaliyetlerde vakfımıza hizmet edenlere teşekkür eden Bayrakcı, hassaten görevi devraldığı Ecevit Öksüz'e vakfı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlerle çok ayrıcalıklı bir konuma taşıdıkları için teşekkür etti.

TİMAV'da yürütülen faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirerek sürdürülebilir kılmak için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gayret edeceklerini ifade eden Bayrakcı, İmam Hatip davasının hizmetkârı olmanın, şereflerin en büyüğü olduğunu söylediği konuşmasında İmam Hatipler'in, bu ülkede İslami diriliş ve direnişin öncü kurumlarından olduğunu ifade etti.

Genel Kurul üyelerinden hayırlı hizmetlerde destek beklentilerini ifade eden Bayrakcı, öncü, lider, örnek şahsiyetlerin izinde bir gençlik arzusuyla çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade ederek konuşmasını sona erdirdi. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAMİ BAYRAKCI KİMDİR?



Konya'da doğdu. Uluırmak Nuraniye Kur'an Kursu'nda hafızlığını ikmal etti. Konya Merkez İHL'den 2002'de, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2007'de mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini tasavvuf alanında tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gençlik FM, Ribat FM, Konya FM, Ribat Dergisi ve KONTV'de farklı görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından bu yana Diyanet TV'de "Farklı Bakış" programını hazırlayıp sunmaktadır. Daha önce farklı STK'larda ve TİMAV yönetim kurulunda farklı kademelerde görev yapan Bayrakcı, 20 Mayıs 2023 itibariyle TİMAV Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.