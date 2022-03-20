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TİM'den zabıta ekiplerinin fuar alanındaki teftiş girişimine tepki

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtalar tarafından Uluslararası Makine Fuarı'na yapılan teftişi kınadı.

20 Mart 2022 Pazar 02:24 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 02:24
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtaların yaptığı teftiş "uluslararası fuara baskın" olarak nitelendirildi.

"Zabıtaların fuara baskın düzenlemesini kınıyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden ihracatı artırmak için çalışırken, Bakırköy Belediyesi zabıtalarının yurtdışından Türkiye'ye gelen yabancı firmaların gözleri önünde uluslararası fuarlara baskınlar düzenlemesini 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar ihracatçılarına, yabancı yatırımcıların gözü önünde Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan bu elim hadisenin tekrar etmemesini 100 bini aşkın ihracatçımız adına temenni ediyoruz."

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