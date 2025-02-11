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Güncel

Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecek

ABD, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 22:34 - Güncelleme:
Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecek
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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

  • Timur Cihantimur
  • Eylem Tok
  • kaza

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