İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Timur Cihantimur'a ABD'deki hapishanede dayak! Dişi kırıldı, dudakları patladı
Güncel

Timur Cihantimur'a ABD'deki hapishanede dayak! Dişi kırıldı, dudakları patladı

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan zanlı Timur Cihantimur'un kaldığı tutukevinde saldırıya uğradığı belirtildi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 08:04 - Güncelleme:
Timur Cihantimur'a ABD'deki hapishanede dayak! Dişi kırıldı, dudakları patladı
ABONE OL

Avukatları Victoria Kelleher ve Martin Weinberg tarafından mahkemeye konuyla ilgili dilekçe sunuldu.

10 sayfalık dilekçede iki avukat, Cihantimur'un 12 Temmuz'da sevk edildiği New Jersey'nin Newark şehrinde 18 yaş altındakilerin bulunduğu tutukevinde ciddi bir saldırıya uğradığını aktararak, müvekkillerinin ev hapsine çıkarılması konusunda ikinci kez taleplerini iletti.

Cihantimur'un 18 Temmuz'da tutukevinde bulunan ortak kullanılan telefon kuyruğunda 3 kişinin saldırısına uğradığı vurgulanan dilekçede, kafasına ve yüzüne darbeler aldığı, dişinin kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede patlayan dudaklarına dikiş atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dilekçede, hastanede boş yatak olmadığı için tıbbi müdahaleden sonra Cihantimur'un tekrar tutukevine getirilerek burada karantina bölümüne yatırıldığı kaydedildi.

Avukatlar, mahkemeden, 17 yaşındaki Cihantimur'un önceden sabıkası olmadığı, ABD vatandaşı olduğu ve kaldığı yerin güvenli olmadığı gerekçesiyle ABD'de bulunan teyzesi ve amcasının yanında gözetim altında tutulması talebinde bulundu.

Boston'da yakalandığında Connecticut Manson Gençlik Enstitüsü adlı tutukevine konulan Cihantimur'un, burasının güvenli olmadığı gerekçesiyle daha önce de yaptığı ev gözetimine çıkarılması talebi hakim tarafından reddedilmişti.

- EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

  • Timur Cihantimur
  • tutukevi
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.