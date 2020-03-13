Tıp Bayramı kutlama mesajları: 14 Mart 2020 Tıp Bayramı resimli mesajlar

13 Mart 2020 Cuma 15:45 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:45

Tıp Bayramı kutlama mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olarak biliniyor. Tıp Bayramı 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca büyük bir coşku içinde kutlanıyor. 14 Mart 2020 Tıp Bayramı resimli mesajlara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TIP BAYRAMI EN GÜZEL KUTLAMA MESAJLARI

Canım annem/babam/arkadaşım, tüm hayatını başka insanları iyileştirmeye adadın. Seninle her defasında bir kez daha gurur duyuyorum. Tıp Bayramın kutlu olsun.

Ettiği Hipokrat yemininin hakkını veren, her zaman şifalı ellerini iyilik, doğruluk ve sağlık için kullanan hekimlerimizin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlıktan öte hiçbir şey yokmuş. İnsan kaybettiğinde anlıyor. Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Beni yeniden ayağa kaldırdığınız için sizlere teşekkür ediyor ve Tıp Bayramınızı kutluyorum.

Sevgili doktorum, bugün eğer güne mutlu uyanabiliyorsam bu sizin sayenizde. İşinizi bir meslekten öte görüp tüm hastalarınızla bu kadar içten ilgilendiğiniz için size teşekkür ederim. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın Tıp Bayramını kutlarım.

Hayatını insanlığın hizmetine adayan ve bu kutsal görevi yerine getirmek için kendi hayatından sürekli fedakarlık etmek durumunda kalan bütün sağlık personellerinin Top Bayramı kutlu olsun.

Tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutlar, sağlıklı bir toplum olabilme yolundaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sağlıkla ve mutlulukla hayatıma devam edebilmemin sebebi, sizin yoğun emek ve ilginizdir. Her şey için teşekkür eder Tıp Bayramınızı kutlarım.

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı bütün zorluklara göğüs gererek mesleğini en iyi ve doğru şekilde yerine getiren, mesleğinin kutsallığını ve önemini bilerek işini icra eden bütün doktor ve hemşirelerin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Ülkemizin 7 bölgesinde de köy, kent demeden görev alan, insan hayatının kutsallığına inanan tüm doktor ve hemşirelerin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sadece görevinizi yaptığını düşünürken bile binlerce kişiye umut ve mutluluk dağıtan bütün tıp sektörü çalışanlarının Tıp Bayramın kutlu olsun.

Başka hangi meslek vardır ki derde bu kadar derman olsun. Bir nefesin kıymetini en az sizin kadar anlayan başka kim olabilir? Tüm kalbi ile mutluluk ve yaşam dağıtan tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramı kutlu olsun!

TIP BAYRAMI NEDİR?

1950'li-1960'lı yıllarda 14 Martlarda Tıp Fakülteleri'nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.