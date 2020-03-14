Tıp Bayramı sözleri: 14 Mart 2020 Tıp Bayramı en güzel, en anlamlı mesajlar

14 Mart 2020 Cumartesi 09:43 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 09:43

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel ve anlamlı günde Tıp Bayramı sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 14 Mart 2020 Tıp Bayramı en güzel, en anlamlı mesajlara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TIP BAYRAMI SÖZLERİ

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlıkk sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

Tüm sağlık personellerinin tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

14 MART 2020 TIP BAYRAMI MESAJLARI

Tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutlar, sağlıklı bir toplum olabilme yolundaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım.

Hayatın boyunca tıpkı bir mum gibi gittiğin yeri aydınlattın. Şimdi de kendine en uygun olan mesleği seçtin. Eminim ki okulunu bitirip güçlü bir hekim olduğunda dünya çok daha umut dolu bir yer olacak. Seninle gurur duyuyorum, Tıp Bayramın kutlu olsun.

Sadece görevinizi yaptığını düşünürken bile binlerce kişiye umut ve mutluluk dağıtan bütün tıp sektörü çalışanlarının Tıp Bayramın kutlu olsun.

Atatürk’ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" derken karşısında görmek istediği hekimlerden biri olduğun için, insan yaşamını her zaman en öne koyduğun ve vicdanını hiçbir zaman kaybetmediğin için seninle hep gurur duyduk oğlum. Tıp Bayramın kutlu olsun.

Karşılaştığı her güçlükle mücadele eden, türlü fedakarlıklarla şifa dağıtan ve mesleğinin kutsallığının farkında olup onu layığı ile yerine getiren bütün doktorlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.

Görevini sadece edilmiş bir yemin olarak görmeyen, tüm kalbi ve vicdanı ile mesleğini icra eden başta hekimler olmak üzere bütün sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyorum.

Fedakarlıkla bir ömür boyunca mesleğini yerine getiren ve her gün onlarca hastaya derman olan tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Hayatını insanlığın hizmetine adayan ve bu kutsal görevi yerine getirmek için kendi hayatından sürekli fedakarlık etmek durumunda kalan bütün sağlık personellerinin Top Bayramı kutlu olsun.

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı bütün zorluklara göğüs gererek mesleğini en iyi ve doğru şekilde yerine getiren, mesleğinin kutsallığını ve önemini bilerek işini icra eden bütün doktor ve hemşirelerin Tıp Bayramı kutlu olsun.

TÜRKİYE’DE TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tıp Bayramı, 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.