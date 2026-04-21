21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  • Tıp dünyasında benzerine zor rastlanacak olay! Başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Güncel

Tıp dünyasında benzerine zor rastlanacak olay! Başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Denizli'de, hastalığı nedeniyle dalağı ileri derecede büyüyen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

AA21 Nisan 2026 Salı 15:58
Tıp dünyasında benzerine zor rastlanacak olay! Başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Non-Hodgkin Lenfoma tanısı ile tedavi gören 67 yaşındaki Nail Kafalı'nın dalağı aşırı büyüdü.

Sağlıklı bir yetişkinde yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde, ortalama 140-180 gram ağırlığında olan dalağın, Kafalı'da normalden yaklaşık 40 kat büyüklüğe, 6 kilograma ulaştığı, karnın sol tarafında kasığa kadar yer kapladığı belirtildi.

Ameliyat kararı verilen hasta, operasyonla sağlığına kavuştu, ameliyatın onuncu gününde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanede görevli genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Ali Çeldir, meslek hayatında ilk kez bu boyutta bir dalak büyümesi ile karşılaştığını, nadir görülen bu vakanın kendileri için de önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Çeldir, lenf kanserlerinde bu gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastamız Nail Kafalı'da son zamanlarda dalak ileri derecede büyüyerek yaklaşık normalin 40 katı bir boyuta ulaşıyor. Sağlıklı bir yetişkinde dalak, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde olup ortalama 13-14 santimetre uzunluğunda, 7-8 santimetre genişliğinde, 3-4 cm kalınlığındadır. Hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Lenfoma tedavisine devam edilecek."

Sağlığına kavuşan Kafalı ise ağrılarının sona erdiğini belirtti.

  • denizli hastalığı
  • dalak ameliyatı
  • sağlık kurtarma

