TİP'li Ahmet Şık'tan hadsiz sözler! Milli iradeyi hedef aldı

HDP'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki yayınında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hakkında skandal ifadeler kullandı. Şık, AK Parti hakkında "AKP bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" ifadelerini kullandı.

ŞIK'TAN SKANDAL SÖZLER: "AKP BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞU İÇİN KAPATILACAK"

Sabah'ta yer alan habere göre; Şık'ın programda ifade ettiği sözlerinin bir kısmı şöyleydi: "(...) AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler."

İNAN: MİLLETİN 20 YILDIR TEVECCÜHÜNE KUSUYORLAR KİNLERİNİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Şık'ın AK Parti hakkındaki skandal ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. İnan, "PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevlerini kendi nezdinde terör örgütü saymayan adama bak sen! Bu sözleri duymak şaşırtmaz bizi. Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye'nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "ŞIK, VESAYETÇİLERİN ESKİ HAYALLERİNİ GÜNCELLİYOR"

Sosyal medyadan Şık'ın AK Parti hakkında dile getirdiği skandal ifadelerine tepki yağdı. Örneğin Salih Erdoğan isimli vatandaş sosyal medyadan "Sürekli olarak PKK, FETÖ, DHKP-C'nin propagandasını yapan Ahmet Şık, AK Parti'yi kapatmaktan söz ediyor. "Vesayetçilerin eski hayallerini güncelliyor" derken, bir başka sosyal medya hesabı ise "Sürekli olarak PKK, FETÖ, DHKP-C'nin propagandasını yapan Ahmet Şık, "AK Parti kapatılıp terör örgütü olarak yargılanacak" Vesayet özleminizi boğazınıza dizeceğiz!" yorumunda bulundu. Ahmet Şık'a sosyal medyada tepkiler ise sürüyor.

AK PARTİLİ ÖZALAN: ZİHNİ BOZUK AHMET ŞIK DAHA ÇOK BEKLER

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da "Devlet düşmanı Ahmet Şık, 'AK Parti kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak.' şeklinde tehditler savurmuş. Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu. Zihniyeti bozuk Ahmet Şık da daha çok bekler!" ifadelerini kullandı.

BU İLK SKANDALI DEĞİL! ŞIK, "DEVLET KATİLDİR" DEMİŞTİ!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri hakkında geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açılmasından sonra sözlerini daha da ileri götürüp sosyal medyadan, "Devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Şık'ın skandal ifadelerine ise tepkiler ardı ardına gelmişti.