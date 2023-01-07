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TİP'li Atay'dan hadsiz sözler! Rahatsızlığını apaçık dile getirdi 'şehit' diyemedi

Türkiye İşçi Partisi(TİP) vekil Barış Atay, katıldığı bir programda şehitlere yönelik hadszi ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memurları için 'infaz' edildi' sözlerini kullan TİP'li Atay'a salondaki katılımcılardan tepki geldi. Şehitlik makamında rahatsızlık duyduğu apaçık ortada olan Atay, tepkiler üzerine, 'Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?' diye açıklamada bulundu.

7 Ocak 2023 Cumartesi 23:50 - Güncelleme:
TİP'li Atay'dan hadsiz sözler! Rahatsızlığını apaçık dile getirdi 'şehit' diyemedi
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk oldu. Programda konuşan Barış Atay, şehitlik tanımından rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi.

"PEKİ ŞEHİT EDİLMESİ"

TİP'li Atay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2 polis memuru hakkında "Çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesi." dedi. Salonda bulunan seyircilerin "Şehit edilmesi" diyerek tepki göstermesi üzerine Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye konuştu.

"CİHATTA MISINIZ?"

PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen polisleri şehit olarak nitelendirmeyen Atay, "Arkadaşlar şehidin kelime anlamı tam olarak, Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen, demek. Cihatta mısınız, arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.

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