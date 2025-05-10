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TİP'li Kadıgil köpeklerin sözcülüğünü üstlendi! AYM'ye aba altından sopa gösterdi

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik iptal talebinin görüşüleceği Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, sözlerine 'Bütün köpekler adına sesleniyorum” ifadeleriyle başlayarak bütün köpeklerin sözcülüğünü üstlendi.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
TİP'li Kadıgil köpeklerin sözcülüğünü üstlendi! AYM'ye aba altından sopa gösterdi
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Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde sabah saatlerinden itibaren toplandı.

"BÜTÜN KÖPEKLER ADINA SESLENİYORUM"

Sokak hayvanları tarafından uğradıkları saldırı sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşların aileleri tarafından sık sık eleştirilen Sera Kadıgil, AYM önünde mikrofonu alarak köpekler adına açıklamada bulundu.

"Bütün köpekler adına sesleniyorum" diyen Kadıgil, "Bilmeyenler duysun. Buradan Anayasa Mahkemesi önünden sesleniyorum. Bütün köpekler adına sesleniyorum" diyerek köpeklerin sözcülüğüne soyundu.

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