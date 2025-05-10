Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde sabah saatlerinden itibaren toplandı.
"BÜTÜN KÖPEKLER ADINA SESLENİYORUM"
Sokak hayvanları tarafından uğradıkları saldırı sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşların aileleri tarafından sık sık eleştirilen Sera Kadıgil, AYM önünde mikrofonu alarak köpekler adına açıklamada bulundu.
"Bütün köpekler adına sesleniyorum" diyen Kadıgil, "Bilmeyenler duysun. Buradan Anayasa Mahkemesi önünden sesleniyorum. Bütün köpekler adına sesleniyorum" diyerek köpeklerin sözcülüğüne soyundu.