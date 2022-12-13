TİP'li Kadıgil'den fondaş kanalda provokasyon! Başörtüsüne anayasal güvenceyi hedef aldı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muhalefetin fondaş kanalı KRT'de başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI

Partisinin bu teklife 'hayır' diyeceğini belirten Kadıgil, muhalefet partilerine de teklife karşı çıkmaları konusunda çağrı yaptı. Kadıgil, teklif için referanduma gidilmesi 'tehlikeli' olarak niteledi.

"SİYASETEN KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü teklifini nefret söylemi ve din ismarı olarak gören Kadıgil, bunun bir seçim kapmanyası olduğunu öne sürdü. Kadıgil, "Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP'in tutumu açık ve nettir." şeklinde konuştu.

TEKLİF TBMM'YE SUNULMUŞTU

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin TBMM'den halk oylamasına gitmeden çözülmesi çağrısında bulunan Özlem Zengin, "Diyorum ki geliniz, bu Anayasa değişikliğine destek veriniz. Bu, TBMM'de çözülmelidir. 400 milletvekilini geçerek referanduma ihtiyaç olmadan, TBMM'ye yakışan budur" ifadesini kullanmıştı.