Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tehditler savurdu.

Yaptığı sözde konuşmada Türkiye'yi milyonlarca lira zarara uğratan ve ülkeyi çatışma ortamına sürükleyen Gezi provokasyonundan örnekler veren Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, Lübnan'da, Azerbeycan'da kesinlikle sokağa çıkmaz denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek. Ama o gün inanın Gezi'yi mumla arayacaksınız." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın siyasi kanadı HDP'den meclise giren ve daha sonrasında istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Atay, Gezi provokasyonunda en ön sırada yer alarak Türkiye'yi zarara uğratan gösterilerin başında yer almıştı.