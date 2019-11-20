19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7063
  • 6,3149
  • 270.342
  • 106833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TİP'li vekil devletin kürsüsünden tehditler savurdu: Gezi'yi mumla arayacaksınız

HDP'den milletvekili seçildikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Barış Atay, TBMM Genel Kurulu'nda adeta tehditler savurdu. Atay konuşmasında, 'Geziyi mumla arayacaksınız.' dedi. Küstah tehditlere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

Haberin
videosu
  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tehditler savurdu.
 
Yaptığı sözde konuşmada Türkiye'yi milyonlarca lira zarara uğratan ve ülkeyi çatışma ortamına sürükleyen Gezi provokasyonundan örnekler veren Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, Lübnan'da, Azerbeycan'da kesinlikle sokağa çıkmaz denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek. Ama o gün inanın Gezi'yi mumla arayacaksınız." dedi.
 
Terör örgütü YPG/PKK'nın siyasi kanadı HDP'den meclise giren ve daha sonrasında istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Atay, Gezi provokasyonunda en ön sırada yer alarak Türkiye'yi zarara uğratan gösterilerin başında yer almıştı.
 
 

İş adamına ´İmamoğlu´ dayağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

82 yıldır özel olarak korunuyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı...

82 yıldır özel olarak korunuyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı...

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA