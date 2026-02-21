İSTANBUL 16°C / 6°C
“TİPO90” vurgunu deşifre oldu: 22 tutuklama

Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı. 'TİPO90' isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan işlemleri tamamlanan 30'u adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

