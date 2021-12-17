İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8301
  • EURO
    19,0853
  • ALTIN
    977.602
  • BIST100
    2385.58
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Güncel

Tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bitlis'te, tır ile kafa kafaya çarpışarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdullah Özmen (44), hayatını kaybetti.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 14:19 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:19
ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde, Bitlis- Tatvan yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABJ 322 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Abdullah Özmen yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Özmen, hayatını kaybetti. Özmen'in cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Abdullah Özmen'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.