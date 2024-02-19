İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,84
  • EURO
    33,3096
  • ALTIN
    2002.1
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tır ile kamyon çarpıştı, otoyol trafiğe kapandı: 2 yaralı
Güncel

Tır ile kamyon çarpıştı, otoyol trafiğe kapandı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Ajanslar19 Şubat 2024 Pazartesi 03:51 - Güncelleme:
Tır ile kamyon çarpıştı, otoyol trafiğe kapandı: 2 yaralı
ABONE OL

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 06 DT 6746 plakalı tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.

2 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

3 ŞERİT KAPANDI

Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sebebi ile kapanan yolda kamyon ve tırın kaldırma çalışmaları ise havadan dron ile görüntülendi.

  • Anadolu Otoyolu
  • Bolu Dağı
  • trafik kapanması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.