Tır ile kamyon çarpıştı, otoyol trafiğe kapandı: 2 yaralı

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 06 DT 6746 plakalı tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.

2 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

3 ŞERİT KAPANDI

Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sebebi ile kapanan yolda kamyon ve tırın kaldırma çalışmaları ise havadan dron ile görüntülendi.