Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsü Talip Darak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Fatih Furkan Y. gözaltına alındı.