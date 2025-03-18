İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6729
  • EURO
    40,0095
  • ALTIN
    3569.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Güncel

Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da, tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

AA18 Mart 2025 Salı 15:05 - Güncelleme:
Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
ABONE OL

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsü Talip Darak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Fatih Furkan Y. gözaltına alındı.

  • Konya Kaza
  • Tır Minibüs Çarpışma
  • Yaralı Ölü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.