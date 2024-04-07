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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Uluslararası İpekyolu mevkiinde seyir halinde olan plakası belirlenemeyen tır ile 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybederken, Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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