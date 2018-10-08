Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden T.Ş idaresindeki 34 UJ 1827 plakalı tır, Tepetarla mevkisinde bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş yönetimindeki 07 MCP 34 plakalı otomobille çarpıştı.