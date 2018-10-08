Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden T.Ş idaresindeki 34 UJ 1827 plakalı tır, Tepetarla mevkisinde bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş yönetimindeki 07 MCP 34 plakalı otomobille çarpıştı.
- AA
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Kadeş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadeş'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada yaralanan otomobildeki Tugay K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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