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Tır ile otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralı

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:38
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Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Emrah Yüksel’in kullandığı 02 EFF 466 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Selami Kurt’un kullandığı 25 LD 647 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince otomobilde yaralanan sürücü Selami Kurt ile yanında bulunan Taha, Şahin, Adem ve Sebahattin Kurt (54) kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Sebahattin Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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