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Tır ile otomobilin çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yeşil ışık yanınca hareket eden Dereci kullandığı otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarpıştığı anlar yer alıyor.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:53
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Karadeniz Sahil Yolu Fındıklı geçiş kavşağında Jumber A. idaresindeki TF611FT plakalı tır, Ahmet Dereci'nin (63) kullandığı 34 KAN 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Bariyer ve yön levhalarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Dereci, kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Emine Dereci (44) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yeşil ışık yanınca hareket eden Dereci kullandığı otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarpıştığı anlar yer alıyor.

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