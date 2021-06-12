İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tır kontrolden çıktı bariyerlere çarpan hurda sac yüklü tırın sürücüsü öldü
Güncel

Tır kontrolden çıktı bariyerlere çarpan hurda sac yüklü tırın sürücüsü öldü

Yalova'da, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan hurda sac yüklü tırın sürücüsü Mustafa Yeşildağ (53), kabinde sıkışarak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 10:20 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:20
ABONE OL

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yalova- Bursa yolu Soğucak köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Bursa'dan Yalova yönüne giden Mustafa Yeşildağ (53) yönetimindeki 58 ND 646 plakalı hurda sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sıkıştığı kabinden çıkarılan Yeşildağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa Yeşildağ'ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yola saçılan hurda sac parçaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Bursa-Yalova yolunun Yalova yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

TIR ile hurdaların kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.