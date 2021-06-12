Tır kontrolden çıktı bariyerlere çarpan hurda sac yüklü tırın sürücüsü öldü

DHA 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:20 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:20

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yalova- Bursa yolu Soğucak köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Bursa'dan Yalova yönüne giden Mustafa Yeşildağ (53) yönetimindeki 58 ND 646 plakalı hurda sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sıkıştığı kabinden çıkarılan Yeşildağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa Yeşildağ'ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yola saçılan hurda sac parçaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Bursa-Yalova yolunun Yalova yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

TIR ile hurdaların kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.