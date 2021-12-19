İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2021 Pazar / 15 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5563
  • EURO
    18,5739
  • ALTIN
    953.682
  • BIST100
    2084.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı
Güncel

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

Trabzon'da sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü yabancı plakalı TIR, Çömlekçi Tüneli içinde devrildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda 5 saat aksayan ulaşım, TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

DHA19 Aralık 2021 Pazar 13:30 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 13:31
ABONE OL

Kaza saat 05.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Çömlekçi Mahallesi'ndeki Çömlekçi Tüneli'nde meydana geldi.

Trabzon'dan Gürcistan'a gittiği belirtilen inşaat yalıtım malzemeleri yüklü, yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde bariyere çarparak devrildi.

Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki malzemeler yola savruldu.

Uzun süre ulaşıma kapanan yolda ekipler, vinç ve iş makinesi ile çalışma başlattı. Kaza nedeniyle sahil yolunun Trabzon-Rize istikameti ulaşıma kapanırken, araçlar ise çevre alternatif yola yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrası TIR kaldırıldı ve tünel içi temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.