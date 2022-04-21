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Güncel

Tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:23
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Mahbutbey istikametinde seyir halindeki Ozan T. idaresindeki 13 AAK 060 dorse plakalı tıra, arkasından gelen 34 BG 605 plakalı otomobil çarptı.

Girdiği tırın altında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan kadının ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

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