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TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken TIR'a arkadan çarpan akaryakıt tankerinin şoförü Veysi Özden (42), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA9 Haziran 2024 Pazar 08:47 - Güncelleme:
TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Kaza, 6 Haziran'da Artuklu ilçesi kırsal Çalıştı Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Özden yönetimindeki akaryakıt tankeri, seyir halindeyken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Veysi Özden, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Veysi Özden, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Veysi Özden, yaşamını yitirdi. Özden'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Şırnak'tan gelen ailesine teslim edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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