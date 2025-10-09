İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7266
  • EURO
    48,6245
  • ALTIN
    5404.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tıra arkadan çarptı! Anne öldü, baba ve çocuk yaralı
Güncel

Tıra arkadan çarptı! Anne öldü, baba ve çocuk yaralı

İstanbul Arnavutköy'de, tıra arkadan çarpan otomobildeki anne 29 yaşındaki Şafak Kılıç hayatını kaybederken, baba ve 3 yaşındaki kızları yaralandı.

İHA9 Ekim 2025 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Tıra arkadan çarptı! Anne öldü, baba ve çocuk yaralı
ABONE OL

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan anne hayatını kaybederken, baba ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kılıç'ın kullandığı 68 FS 987 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 41 EB 174 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Şafak Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü Gökhan Kılıç ile 3 yaşındaki İlay Kılıç yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.