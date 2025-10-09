Tıra arkadan çarptı! Anne öldü, baba ve çocuk yaralı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan anne hayatını kaybederken, baba ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kılıç'ın kullandığı 68 FS 987 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 41 EB 174 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Şafak Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü Gökhan Kılıç ile 3 yaşındaki İlay Kılıç yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.