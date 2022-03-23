İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8191
  • EURO
    16,3646
  • ALTIN
    916.473
  • BIST100
    2188.81
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TIR'a çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

TIR'a çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Özsaygılı (53) hayatını kaybetti.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 05:18 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 05:18
ABONE OL

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Nuri Özsaygılı idaresindeki 35 U 3101 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ahmet Sayaner (35) idaresindeki 42 AIY 869 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Özsaygılı'yı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Özsaygılı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.TIR sü

rücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.