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Tıra çarpan araçtaki anne ve kızı öldü

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, baba ve oğlu yaralandı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Tıra çarpan araçtaki anne ve kızı öldü
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Sabah saatlerinde Samsun istikametine giden Zihni Genç (28) yönetimindeki 34 DRE 514 plakalı kapalı kasa kamyonet, Samsun Ankara kara yolu Yenice mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Ok idaresindeki 55 JU 948 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildiği öğrenildi.

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