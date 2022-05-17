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Tıra çarpan otomobildeki çift öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA17 Mayıs 2022 Salı 10:26 - Güncelleme:
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Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin araçtaki 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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