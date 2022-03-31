İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2022 Perşembe / 27 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6749
  • EURO
    16,3178
  • ALTIN
    908.838
  • BIST100
    2233.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru yan yoldan verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA31 Mart 2022 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 13:17
ABONE OL

Murat Ataş'ın kullandığı 34 EEV 597 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkisinde, Osman Zengin idaresindeki 42 DRZ 55 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobil ve tırın dorsesinde yangın çıktı. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden tır sürücüsü başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş makinesi yardımıyla tırın altından çıkarılan otomobilin sürücüsü Murat Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru yan yoldan verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Osman Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir ses duyarak aracı durdurduğunu ve tırın dorsesinin altına bir otomobilin girdiğini gördüğünü anlattı.

Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için müdahale ettiğini, başarısız olunca da itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyen Zengin, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.