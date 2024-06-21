Tırdan düşen beton blok faciaya neden oldu: 1 ölü

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen beton blok taşıyan 06 JPT 82 plakalı tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde bariyere çarpıp alev aldı.
Bu sırada yoldan geçen Ali Günbal yönetimindeki 06 BCP 023 plakalı otomobil, tırdan düşen beton blokun çarpması sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.