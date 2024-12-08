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Tır'dan fırlayan tekerin altın can verdi

Diyarbakır'da, TIR'ın fırlayan tekeri karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü. Kazada, Erhan Tatar (30), hayatını kaybetti.

DHA8 Aralık 2024 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Tır'dan fırlayan tekerin altın can verdi
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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Alabal mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR'ın fırlayan tekeri, karşı yöne geçip İstanbul'dan Van'a giden B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına düştü. Kazada ön yolcu koltuğunda oturan Erhan Tatar, ağır yaralandı. TIR şoförü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan Tatar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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