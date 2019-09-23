Kaza, saat 09.30 sıralarında, Nazilli- Ödemiş yolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli yönüne giden Ali İnceoğlu, yönetimindeki 35 PDS 62 plakalı otomobille 09 E 1012 plakalı kamyoneti hatalı olarak sollamak istedi. Bu sırada karşıdan gelen Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı 34 BRH 127 plakalı motosikleti fark eden İnceoğlu, aniden frene bastı. Savrulan otomobilin sürücüsü, sollamaya çalıştığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi. Önünde meydana gelen kaza nedeniyle Emniyet Müdürü Özge'nin kontrolünü yitirdiği motosiklet de şarampole devrildi.

Başında kaskı takılı olan motosikletli Hasan Özge ile otomobil sürücüsü Ali İnceoğlu, kazada yaralandı. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Özge'nin, Nazilli'deki ailesinin yanından Tire'ye dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.