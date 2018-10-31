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Tırın altına gizlenen uyuşturucu 6 saatte çıkarıldı

Mersin'de polis ekiplerinin durdurduğu bir tırın altında dingiller içerisine gizlenmiş 18 kilogram eroin 6 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği "Tina" ile yaptıkları aramada, tırın alt kısmında dingillerin içinde uyuşturucu tespit etti.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 69 parça halindeki 18 kilogram eroin saklandığı yerden çıkarıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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