Tırın altına gizlenen uyuşturucu 6 saatte çıkarıldı
Mersin'de polis ekiplerinin durdurduğu bir tırın altında dingiller içerisine gizlenmiş 18 kilogram eroin 6 saatlik çalışmayla çıkarıldı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu.
Ekipler, narkotik köpeği "Tina" ile yaptıkları aramada, tırın alt kısmında dingillerin içinde uyuşturucu tespit etti.
Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 69 parça halindeki 18 kilogram eroin saklandığı yerden çıkarıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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