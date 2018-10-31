Tırın altına gizlenen uyuşturucu 6 saatte çıkarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği "Tina" ile yaptıkları aramada, tırın alt kısmında dingillerin içinde uyuşturucu tespit etti.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 69 parça halindeki 18 kilogram eroin saklandığı yerden çıkarıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.