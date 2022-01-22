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Tırın altında kalan adam öldü

Esenyurt'ta, yolun karşısına geçerken, tırın ezdiği Türkmen uyruklu Babajan B., hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 17:05 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:05
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi Esenyurt mevki Osman Gazi Mahallesi kesiminde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Türkmen uyruklu Babajan B., o sırada sürücüsü Bayram H.'nin dönüş yaptığı TIR'ın altında kaldı. Üzerinden TIR geçen yaya, ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları çalışmada Babajan B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü Bayram H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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