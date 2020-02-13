TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

DHA 13.02.2020 10:06 - Güncelleme: 13.02.2020 10:06

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan detaylı aramada, dorsenin altına vidalarla sabitlenmiş ve üstü dikkat çekmemek için silikonla kapatılmış özel bir bölmeye rastlandı. Bölmede, piyasa değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan TIR şoförü H.Ş. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.