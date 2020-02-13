İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0567
  • EURO
    6,5957
  • ALTIN
    304.376
  • BIST100
    119706
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncel

TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da bir TIR'da yapılan aramada, dorseye yapılan özel bölmeye gizlenen piyasaya değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

DHA13.02.2020  10:06 - Güncelleme: 13.02.2020  10:06

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan detaylı aramada, dorsenin altına vidalarla sabitlenmiş ve üstü dikkat çekmemek için silikonla kapatılmış özel bir bölmeye rastlandı. Bölmede, piyasa değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan TIR şoförü H.Ş. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün siyasi ayağını bir de CHP'lilerden dinleyin

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.