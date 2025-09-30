İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Tırla kafa kafaya çarpıştı! Otobüs yolculuğu kabusa döndü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde otobüs ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

30 Eylül 2025 Salı 15:15
Tırla kafa kafaya çarpıştı! Otobüs yolculuğu kabusa döndü
Korkunç kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi.

Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

