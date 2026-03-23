24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • Tırla sürücünün önünü kesmişlerdi! Gözaltına alınan 2 kişiye 363 bin lira ceza uygulandı
Tırla sürücünün önünü kesmişlerdi! Gözaltına alınan 2 kişiye 363 bin lira ceza uygulandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Trafik ekiplerince şüphelilere 363 bin lira ceza uygulandı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 23:36
Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z. henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobile saldırdı.

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tır sürücüsü baba ile oğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince şüphelilere 363 bin lira ceza uygulandı. Tır sürücüsü M.N.Z'nin ehliyetine 2 ay el konuldu, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Saldırı anı otomobilin araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
