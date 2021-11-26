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TIR'lar çarpıştı 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'nde TEM yolunda sac yüklü TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

DHA26 Kasım 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:50
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Kaza saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Abdulkadir Yakut idaresindeki 41 NC 141 plakalı sac yüklü TIR, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 09 BR 004 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan olmazken, tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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