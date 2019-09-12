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Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi

MİT tırlarını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu’nun, tuğgeneralliğe terfi etmesinin ardından FETÖ’nün “müdür” statüsündeki sivil imamıyla görüştüğü ve kullanmak üzere cep telefonu hattı aldığı ortaya çıktı.

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MİT tırlarını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu’nun, Adana’daki görevine başlamadan önce FETÖ’nün “müdür” statüsündeki sivil imamıyla görüştüğü ve örgütsel irtibat için cep telefonu hattı aldığı belirlendi. 16’ncı Ceza Dairesince MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davada yargılanan ve “devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme, açıklama” ile “FETÖ üyeliği” suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Celepoğlu hakkında, gerekçeli kararda önemli tespitlere yer verildi. Gerekçeli karara göre, 2011-2014 yıllarında örgüt tarafından gönderilen ve “operasyonel” olarak nitelendirilen cep telefonu hatlarını kullanan Celepoğlu, 2012’de Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti. MİT’e ait tırları durduran ve arama çalışmalarını başlatan Celepoğlu, bu işlemler sürdüğü sırada sivil imam Hamza Ali Ece’yi üç kez kendisine verilen örgüt hattından aradı. Celepoğlu ile Ece arasındaki ilk görüşme 38, ikinci görüşme 30, üçüncü görüşme ise 35 saniye sürdü,bu görüşmelerden sonra örgüt hattını kullanmadı. 

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