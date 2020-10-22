'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandı

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:03

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte market ve bakkal işleten 4 kişinin, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıldıklarını beyan etmeleri üzerine çalışma başlattı.



Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde, iki zanlının otomobille il il dolaşarak, iş yerlerinden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldığını tespit etti.



Şüphelilerin, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir evde kaldığını belirleyen polis, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yürüttüğü operasyonda, İran uyruklu Samir R. (39) ile Mahdi R'yi (34) gözaltına aldı.



Zanlıların, Konya'nın yanı sıra Adana, Mersin ve Niğde'de de bazı iş yerilerinden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları belirlendi.



Konya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

