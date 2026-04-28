İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0574
  • EURO
    52,7394
  • ALTIN
    6683.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

TİS krizinde oklar CHP'ye! Memurla sahada

İzmir'de CHP'li Karşıyaka, Bayraklı, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görevli memurlar, TİS görüşmelerinde haklarının geriye çekilmek istendiği gerekçesiyle iş bırakma eylemlerini sürdürüyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde memurların CHP İl Başkanlığı'na yürüyüş düzenlemesi bekleniyor.

İHA28 Nisan 2026 Salı 13:08
ABONE OL

İzmir'de ilçe belediyelerinde yaşanan TİS krizleri büyürken, özellikle Bayraklı Belediyesinde memurların başlattığı eylem iki haftadır devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi yönetimi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı.

Memurların mevcut 24 bin 465 lira olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 liraya düşürülmek istenmesi krizi derinleştirdi. 2 haftadır iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de belediye binası önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde duruma tepki gösterdi.

SONUÇ ÇIKMAZSA YÜRÜYECEKLER

Bayraklı Belediyesindeki krizin yanı sıra Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerindeki emekçiler de seslerini yükseltmek için eylem sürecine dahil oldu. Bugün sendika temsilcileri ile belediye yönetimleri arasında yapılacak olan görüşmelerden işçilerin lehine bir sonuç çıkmaması durumunda, dört belediyedeki çalışanların Basmane Kültürpark 1. holde bir araya geleceği öğrenildi. Buradan toplanacak olan kalabalığın, tepkilerini duyurmak amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyüş gerçekleştireceği kaydedildi.

  • İzmir CHP
  • TİS görüşmeleri
  • iş bırakma eylemi
  • CHP İl Başkanlığına yürüyüş

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.