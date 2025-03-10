Tivibu mart ayı programını duyurdu

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu mart ayında dramdan komediye, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

2024'ÜN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI KİRALA SATIN AL KLASÖRÜNDE

Mart ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala Satın Al Klasöründe 2024 yılında vizyona giren "Joker: İkili Delilik" filmini ekrana getiriyor. Filmde Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile tanışmasıyla gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfetmesi anlatılıyor. Filmin başrollerini Oscar ödüllü Joaquin Phoenix ve sonradan giriş yaptığı oyunculuk sektöründe adından sıklıkla söz ettiren Lady Gaga paylaşıyor. "Joker: İkili Delilik", mart ayı itibarıyla Tivibu ekranlarından izlenebilecek.

Kirala Satın Al Klasörünün 2024 yapımı olan bir başka içeriği ise "Superman: Christopher Reeve'in Hikayesi" oluyor. Belgesel türündeki yapım, bilinmeyen bir aktörden gerçek bir sinema ikonuna doğru muhteşem bir yükselişin hikayesini konu ediyor. Film, Reeve'in gün yüzüne çıkmamış videolarından, kişisel arşivinden ve Hollywood'dan dostlarının röportajlarından oluşuyor.

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu mart ayında, "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç", "Havada Dehşet 1971", "Hepsini Öldür 2", "Yaz Kampı", "Garfield", "Venedik'te Cinayet", "Çığlık 6" ve "The Boogeyman" filmlerini de platforma dahil ediyor.

Polisiye aksiyon ve komedi türlerinde klasörün bu ay öne çıkan filmi 2024 yapımı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" oluyor. 1995 yılından beri serinin başrollerini paylaşan Will Smith ve Martin Lawrence filmde iki dedektifi canlandırıyor. Serinin dördüncüsü olan bu film, şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus'un hikayesini konu ediyor.

Tivibu Film Klasörünün mart ayında dikkat çeken bir başka filmi ise "Havada Dehşet 1971". 1971 yılında Kore hava sahasında bir yolcu uçağının kaçırılmasının ardından insanların hayatta kalma mücadelesini anlatan film, gerçek bir olaya dayanıyor.

Jim Davis tarafından 1978 yılında oluşturulan ve hikâyeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan "Garfield", klasörün öne çıkan animasyon filmi oluyor. Film, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen Garfield'ın, arkadaşı Odie ile birlikte yaşadığı maceraları konu ediniyor.

2023 yapımı "Venedik'te Cinayet", emekli olmasına rağmen kendisini bir anda gizemli bir cinayet vakasının içerisinde bulan dedektif Hercule Poirot'un hikayesini konu ediyor. Film, polisiye edebiyatın en önemli isimlerinden biri ve dedektif Hercule Poirot karakterinin üreticisi İngiliz yazar Agatha Christie'nin "Hallowe'en Party" eserinden uyarlanıyor.

En İyi Film Dalında MTV Film Ödülü'nü alan bir korku klasiği olan "Çığlık 6", Woodsboro kasabasında yaşanan olayları geride bırakıp New York'ta yeni bir hayata başlayan dört kişinin hayatına odaklanıyor. Serinin bu filmi 44,5 milyon dolarlık açılış hasılatıyla tüm serinin en yüksek açılışına imza atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Klasörün bir başka korku türündeki filmi "The Boogeyman", gerilim ve korku türündeki eserleriyle öne çıkan ABD'li yazar Stephen King'in 1973 tarihli aynı adlı kısa öyküsüne dayanıyor. Rob Savage'in yönettiği Boogeyman, izleyicileri karanlık bir atmosferde gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Komedi türündeki "Yaz Kampı", gittikleri yaz kampından beri birbirlerinden ayrılmayan yakın arkadaşlar olan Nora, Ginny ve Mary'nin hikayesini ele alıyor. Filmin hem yönetmen hem de senarist koltuğunda Castille Landon oturuyor. Başrollerini ise Kathy Bates, Alfre Woodard, Eugene Levy ve Diane Keaton paylaşıyor.

2024'te izleyicilerle buluşan "Hepsini Öldür 2"de Philip ve Suzanne'nin CIA tarafından görevlendirilmiş ajanlar olarak yeni bir görev için Avrupa'ya gitmeleri ve burada yaşadıkları maceralara değiniliyor. 2017'de çıkan filmin devam niteliğinde olan yapımın başrolünü Jean Claude Van Damme üstleniyor.