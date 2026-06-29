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Tiyatro gitti, gece kulübü geldi! Milyonlarını alan Müjdat Gezen Ata'yı terk etti

Müjdat Gezen, Kadıköy'deki eski tiyatro binasını bir gece kulübüne sattı. Gezen'in satış sonrası kapının önündeki Atatürk büstünü yerinde bıraktığı ortaya çıktı. Gece kulübü olarak kullanılan binanın önünde duran Atatürk büstü, mekana gelenler ve sokaktakiler arasında şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyadan Müjdat Gezen'e tepki gösteren vatandaşlar büstün gece kulübüne terk edilmesini Atatürk'e yapılan bir hakaret olarak değerlendirdi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Tiyatro gitti, gece kulübü geldi! Milyonlarını alan Müjdat Gezen Ata'yı terk etti
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Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki eski tiyatro binası, bugün gece kulübü olarak faaliyetine devam ediyor.

Binanın girişinde bulunan Atatürk büstünün ise tiyatro döneminden bu yana aynı noktada yer aldığı belirtildi.

MÜJDAT GEZEN GİTTİ ATATÜRK BÜSTÜ KALDI

Müjdat Gezen'in tiyatro binası olduğu dönemden bu yana mülkün kapısında yer alan Atatürk büstü, satış sonrası da yerinde kaldı. Gezen'in, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü almadığı ve büstün şu anda sokakta, gece kulübü olarak kullanılan binanın önünde durduğu görüldü.

"ATATÜRK BÜSTÜ BURADA NE ARIYOR?"

Gece kulübüne eğlenmeye gelenler ile sokaktaki meyhanelerde oturanlar, karşılarında Atatürk büstünü görünce şaşkınlık yaşıyor. Büstü fark edenlerin birbirlerine "Burada ne arıyor?" diye sorduğu belirtilirken, çevredeki işletmeler ise büstün Müjdat Gezen döneminden kaldığını ifade ediyor.

SOSYAL MEDYADAN MÜJDAT GEZEN'E TEPKİ YAĞDI

Çok sayıda kullanıcı, Müjdat Gezen'in eski tiyatro binasını sattıktan sonra büstü yerinde bırakmasına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

* Bunlar sadece sıkıştı mı Atatürk diyenlerden sorsan Atamız'ın doğum gününü bilmez

* Taş üzerindeki Atatürk'ten kağıt (para) üzerindeki Atatürk'e geçiş yapmış anlaşılan

* Hepsi duygusal. Atatürk para getirmese umurlarında bile olmaz

* Müjdat bey gece kulübü mülkünü satabilirsin. Ama Atatürk büstünü orada bırakman Atatürk'e hakarettir. Birazcık Atatürk sevgin varsa o büstü oradan kaldırırsın

* Maalesef saygıları paradaki sıfırlarla ölçülüyor

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