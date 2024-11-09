Tiyatroda yeni perde! Birbirleriyle çelişen ifadelerini mahkemede düzelttiler

Diyarbakır'da Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili görülen davanın ikinci duruşması yapıldı; cinayeti birlikte işlemekle suçlanan anne Yüksel, abi Enes, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar salonda hazır bulundu. 14 saat süren ilk duruşmanın ardından ikinci gün tanıklar dinlendi. İfade vermek için kürsüye ilk gelen abi Baran Güran, kardeşinin Nevzat Bahtiyar tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdü. Cinayetle ilgili delilleri karartmaktan tutuklu olanların da aralarında bulunduğu Narin'in akrabaları, olayın sorumlusu olarak Bahtiyar'ı gösterdi. Daha önceki anlattıkları şüpheli olayları "İfademizi döverek aldılar" diyerek inkar etti; ifadelerini değiştirdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Saatler süren yargılamada yine Narin kim tarafından ve neden öldürüldüğüne dair bir bilgiye ulaşılamadı.

NEVZAT'I SATTILAR

Nevzat Bahtiyar'ın tanık olarak dinlenen eşi Gazal Bahtiyar, kocasının suçu üstlenmesi için para ve tarla teklif edildiğini öne sürdü.

Gazal Bahtiyar: Ali Rıza Güran komşu köydeki Hasan Kaya'ya gitmiş; o da bana geldi. "Nevzat bu işi üstlensin, ailesi gelip köyde yaşasın, her türlü ihtiyaçlarını karşılarız" teklifinde bulundu. 'Bu kızı kim öldürdüyse cezasını çeksin' dedim. Salim ve Nevzat kardeş gibiydi, kocamı sırtından vurdu. Salim, Nevzat'ı kullandı.

NEVZAT'IN İLK CİNAYETİ DEĞİL GİBİ!

Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış.

Baran: Gizli toplantı evde mi olur?

Hakim: Kadınlar kavgası...

Baran: Ben orada değildim.

Narin cinayeti davasında gerginlik! Arif Güran sinir krizi geçirdi Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye.

Baran: Herkes gergin.

Aile Bakanlığı avukatı: Sence ne oldu?

Baran: Bence kardeşim tepeye çıktığı zaman pislik Nevzat tarafından kaçırıldı.

Avukat: Sence Nevzat babanla tartışması sonucu bu cinayeti işlemiş olabilir mi?

Baran: Olabilir. Nevzat çok soğukkanlı, 50 cinayet işlemiş gibi.

ENES, AMCAMIN KAFASINA SIKARDI

Avukat Nahit Eren cezaevindeki kardeşi Enes ile yaptığı kamera görüntülerini sordu.

Baran: Kardeşime moral vermek için "Dik dur" dedim. Cezaevinde olduğu için sahipsiz mi bırakalım?

Avukat: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?

Baran: Kafasına sıkardı.

Avukat: Enes madde kullanıyor mu şiddet uygular mı?

Baran: Kesinlikle öyle bir şey yok.

Avukat: Kolunu ısırdı.

Baran: Ben de kolumu duvara vurdum, bundan haberiniz var mı? Normal bir durum bu.

Narin davasında çarpıcı itiraf: Gel, evinde otur, Nevzat bu olayı üstlensin

Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Çaresizlikten şeyhe gidildi; 'ölse ben bilirdim, kaçırılmış' dedi.

Biz de kaçırılmış sandık.

Duruşmanın 2. gününde abi Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Duruşmada Diyarbakır Barosu adına Nahit Eren, abi Baran Güran'a sorular sordu; Narin'in otopsisine ilişkin ayrıntılar verdi. Bu sırada baba Arif Güran, "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun. Beni öldürün" diye bağırdı. Fenalaşan baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güran Ailesi de Nahit Eren'e tepki göstererek "Onu istemiyoruz" dedi; duruşma salonu karıştı.

SALİM BENİ ALDATMAZ

Cinayetin başşüphelilerinden amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran da soruları yanıtladı.

Avukat: Eşiniz, sizi eskortlarla aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?

Melek Güran: Eşim beni aldatmaz. Nevzat ile eşimin arası araba meselesi nedeniyle kötüydü. Cesedi kim götürmüşse o öldürmüştür.

ÇOCUKLAR BİR ŞEY ANLATMADI

Tanıklar arasında 18 yaşından küçük çocuklar da yer aldı. SEGBİS sistemi üzerinden uzaktan bağlanarak duruşmaya katılan çocuklara psikolog eşliğinde sorular soruldu.

Pedagog: Enes abinde ısırık izi var gördün mü?

Narin'in kardeşi M.E.G.: Görmedim, bilgim yok.

Pedagog: Enes sizin evinize geldi mi?

Salim'in kızı G.G.: Hayır, hiç gelmedi.

Pedagog: Narin kaybolduktan sonra kavga olmuş. Anlatır mısın?

Mahkeme başkanı Narin'in annesine açık açık sordu: Salim ile ilişkiniz var mı? Maşallah Güran'ın kızı M.G: Narin'in teyzesi, anneme parmağını salladı, ben de sinirle ayağa kalktım; 'Yeter, biz bir şey bilmiyoruz' dedim.

Pedagog: Narin olay günü size geldi mi?

M.G.: Kapı çaldı, 'Narin' dediler ama ben görmedim.

* Salonda gerginlik arttı. Narin'in 6 yaşındaki kardeşinin ifadesinin alınması, mahkeme başkanı tarafından iptal edildi.

AMCANIN İŞÇİSİ TANIKLIK YAPMADI

Salim Güran'ın işçisi Selim Atasoy, jandarmadaki, 'Öğleden sonra geldiğinde Salim'in bacakları ıslaktı' ifadesini inkar etti. Atasoy, "Salim, benden ve oğlumdan bir şey istemedi" dedi. Atasoy'un Salim Güran ile telefonda "Daha ölmedi" diyen oğlu Ramazan Atasoy ise tanıklık yapmadı.

KADINLARIN KAVGASINI DUYAN-GÖREN YOK!

Mahkeme Başkanı, kürsüden inerek Narin'in anneannesi Remziye Cabaş'ın yanına geldi. Tercüman eşliğinde ifadesi alındı. Hakim kadınlar arasındaki kavgayı sordu, Cabaş "Ben şahit olmadım" dedi.

MİNA'YI NARİN'E BENZETMİŞİM

Hakim: "Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın" demişsin.

Maşallah Güran (Yenge): Hayır öyle söylemedim.

Hakim: Kızını susturan oldu mu?

Maşallah: Hayır olmadı.

Hakim: Salim sizi yönlendirdi mi yalan beyanda bulunun diye?

Maşallah: Hayır olmadı.

Hakim: Siz Narin'in saatini yanlış söylemişsiniz.

Maşallah: 17.40'ta Mina geldi, ben onu Narin sanmışım.

YÖNLENDİRİLMEDİM YANLIŞ AKTARDIM

İlk ifadesinde amcası Salim Güran'ın yönlendirmesiyle Narin'i kaybolduğu gün saat 17.40'ta gördüğünü belirten Birsen Güran, mahkemede ifade değiştirdi.

Hakim: Salim seni yönlendirdi mi?

Birsen: Yönlendirmedi. Ben kendimi yanlış ifade ettim, okumadan imzaladım.

Hakim: 17:40'ta Narin'i gördün diye söylemeni Salim mi istedi?

Birsen: Kardeşim Melike ile saat konusunu tartışıyorduk.

Hakim: Neden?

Birsen: 17:40 dememin sebebi şu; Mina geldi. Melike kardeşim kapıyı açınca... (anlaşılmadı)

YİNE SİYAHLAR İÇİNDE

Duruşma salonunda herkesten önce baba Arif Güran yerini aldı.

Ardından abi Enes Güran; peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi.

Annenin üzerinde bir gün önceki siyah kıyafetleri vardı.

Sonrasında Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar salona getirildi.

Saat 17.00 civarında sanıklar yemek molasına çıkarıldı.

Duruşmaya yarım saat ara verildi.

BÜYÜK AMCA: NEVZAT AİLE TOPLANTIMIZA KATILDI

Arif Güran'ın tanıklık yapan amcası Ali Rıza Güran, "Nevzat'ın iddiaları kesinlikle yalandır. Salim daima askerlerle dolaşıyordu. Aile toplantısına bir kez Nevzat ve soyadı Kaya olan 3 kişi de katılmıştı. Nevzat'ın Narin'e 3 kez para verdiğini biliyorum. Narin'imi kim öldürdüyse ortaya çıksın" dedi.

ŞİDDET KILIFIYLA İFADE DEĞİŞİKLİĞİ

Tanıklık yapan Güran Ailesi'nin fertleri daha önceki ifadelerinde söyledikleri "Narin'i gördük, böyle söylememizi istediler" gibi sözleri duruşmada yalanladı. Tanıklar jandarmada şiddet gördüklerini; kendilerine yanlış ifade verdirildiğini öne sürdü.