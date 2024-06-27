İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,826
  • EURO
    35,2847
  • ALTIN
    2455.06
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

TMO duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı

TMO, hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
TMO duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
ABONE OL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."

  • TMO hububat alımı
  • üretici ödemeleri
  • hesap transferi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.