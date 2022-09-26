TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: Piyasanın en yüksek fiyatı devletimiz tarafından verilmektedir

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alım merkezini ziyaret eden Güldal, gazetecilere, 2022 yılı fındık alım kampanyasının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Güldal, 22 Ağustos'ta başlatılan alımlara bugün itibarıyla 100 bin tonun üzerinde randevu ile devam ettiklerini belirterek, "Aşağı yukarı 100 bin ton randevunun yarısından çoğu da gerçekleşmiş durumda ve sürekli randevularımız açık. Kasım sonuna kadar randevularımızı açık tutuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık fiyatlarının levant kalitede 52, Giresun kalitede 53 ve sivri kalitede 51 lira olarak açıklandığını anımsatan Güldal, şöyle devam etti:

"Şu anda piyasanın en yüksek fiyatı devletimiz tarafından, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticilerimize verilmektedir. Karadeniz olarak baktığımızda fındık üretim bölgelerinin tamamında Toprak Mahsulleri Ofisine gerçekten çok yoğun bir teveccüh oldu. Büyük bir ilgi var."

- "GÜNLÜK 3 BİN 500 TON CİVARINDA RANDEVU VERİYORUZ"

Bu noktada 50'nin üzerinde alım merkezinin şu anda açık olduğunu aktaran Güldal, "İhtiyaç olan yer oldukça ve ekiplerimiz müsait oldukça yeni alım yerleri açabiliyoruz. Günlük 3 bin 500 ton civarında randevu veriyoruz. 2 bin 500 ton civarında da randevuya uygun olarak üretici ürün teslim ediyor bize." diye konuştu.

Güldal, 2022 yılı itibarıyla fındık üretimi ve kurutmasının mevsim şartlarına göre makul gittiğine dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde mevsimsel olarak, bazı sebeplerden dolayı fındıktaki kalite kayıpları söz konusu oluyor. Bunun da farkındayız ama yine piyasanın en iyi, en değerli fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "HAFTANIN EN AZ 6 GÜNÜ ARKADAŞLARIMIZ MESAİ YAPMAKTALAR"

Alımların 31 Aralık'a kadar devam edeceğini belirten Güldal, şu ifadeleri kullandı:

"En çok miktarda alımı gerçekleştirmek için haftanın en az 6 günü, günde en az 12 saat çalışarak buradaki arkadaşlarımız mesai yapmaktalar. Biz de tüm alım noktalarını gezerek hem arkadaşlarımızla konuşuyoruz hem sistemimizi kontrol ediyoruz hem de üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Daha kolaylaştırıcı veya alımı hızlandırıcı neleri gerçekleştirebiliriz ona bakıyoruz."

Güldal, bugüne kadar uğradığı noktalarda üreticilerin memnun olduğunu gördüğünü kaydederek, "Bu işlemi çok hazırlıklı şekilde yürütüyoruz. Haliyle her sene bir miktar daha hızlı ve daha fazla alım yapabilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güldal, daha sonra üretici ve alım merkezi çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

