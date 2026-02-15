İSTANBUL 23°C / 13°C
  TMO lisanslı depolardaki buğdayı günlük satışa açıyor
TMO lisanslı depolardaki buğdayı günlük satışa açıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, lisanslı depolardaki TMO'ya ait ekmeklik ve makarnalık buğdayın, 17 Şubat itibarıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden serbest olarak satışa sunulacağını bildirdi.

15 Şubat 2026 Pazar 14:04
TMO lisanslı depolardaki buğdayı günlük satışa açıyor
Güldal, "TUSAF 20'nci Uluslararası Kongre ve Sergisi"nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun ürünlerinin belirli dönemlerde ve belirlenen miktarda tahsisli satışa sunulduğunu hatırlattı.

Ürün satışı konusunda yeni bir dönemin başladığını belirten Güldal, "Lisanslı depolarda bulunan TMO'ya ait ekmeklik ve makarnalık buğday, 17 Şubat itibarıyla TÜRİB üzerinden serbest olarak satışa sunulacak. Söz konusu satış uygulamasında herhangi bir talep ve tahsis uygulaması olmayacak, kişi veya kuruluş ayrımı yapılmaksızın tüm piyasa aktörleri bu satışlardan faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

Güldal, hububat piyasasında faaliyet gösteren ilgili sektörlerin ihtiyaç duydukları ürüne kesintisiz erişimini sağlamayı ve ürün arzında sürekliliği temin etmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Bu satışlarla piyasanın mevcut talebini karşılamanın yanı sıra arz yönlü güçlü bir rahatlama yaratmayı hedefliyoruz. Kamu stoklarını etkin biçimde piyasaya açarak fiyat oluşumunun daha sağlıklı ve dengeli bir zeminde gerçekleşmesine katkı sunacağız." dedi.

- SEKTÖRÜN GÜNLÜK BAZDA KESİNTİSİZ ÜRÜN TEMİNİNE ERİŞEBİLECEK

TMO'ya ait satışa sunulacak stokların tüm bölgelerde yapılacağını söyleyen Güldal, TÜRİB üzerinden sürekli ve döngüsel bir satış mekanizmasının kurulacağını, bu sayede TMO'nun tasfiye öncelikli stoklarını rasyonel bir çerçevede değerlendireceğini, sektörün ise günlük bazda kesintisiz ürün teminine erişebileceğini anlattı.

Güldal, satış işlemlerinin Şubat 2026 dönemi fiyatları esas alınarak gerçekleştirileceğini, bu yöntemle piyasa öngörülebilirliğinin artırılması ve fiyat istikrarının desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye'de lisanslı depoların kapasitesi 14 milyon tonun üzerinde ve depoların yüzde 60'tan fazlası dolu durumda. Depodaki ürünlerin ise yüzde 84'ü TMO'ya ait.

