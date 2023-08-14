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TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden memur son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden memur Elif Dayıoğlu, Derince'de toprağa verildi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden memur son yolculuğuna uğurlandı
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TMO silosunda 7 Ağustos'ta yaşanan patlamada yaralanan memur Elif Dayıoğlu (48), Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dayıoğlu'nun cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Dumlupınar Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Dayıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı.

Dayıoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığında defnedildi.

- 4 yaralının tedavisi sürüyor

Dayıoğlu'nun vefatıyla, tahıl silosunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Patlamada yaralananlardan 4'ünün tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü hasar görmüştü.

Yoğun bakımdaki yaralılardan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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